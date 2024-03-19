У Києві на пішохідному “мосту Кличка” тріснуло скло

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Ірина Маймур
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У Києві на пішохідно-велосипедному мосту тріснуло скло. Ідеться про пошкодження світлопрозорих елементів, вмонтованих у пішохідну частину мостового переходу.

Про це пише “Вечірній Київ”.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що пошкодження зафіксували ще у грудні 2023 року і написали заяву до поліції.

Фахівці планують поремонтувати міст за сприятливих погодних умов. Наразі ділянку з пошкодженням огородили пластиковими блоками та стрічкою.

“Тепла погода необхідна, адже є певні технічні нюанси, зокрема скло тяжке — важить близько 400 кг, товщина блоку — 4 см, система монтажу такої конструкції здійснюється при сухій погоді, без сильної вологості у повітрі. Відтак, заміна скла відбудеться одразу при сприятливих умовах”, — розповіли “Вечірньому Києву” у КП “Київавтошляхміст”.

Раніше ми писали, що в Києві скасували торги на реставрацію будинку-пам’ятки, де жив Саксаганський.

Фото: Київ24

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Опубліковано: 19 березня 2024
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