У Києві на пішохідному “мосту Кличка” тріснуло скло

У Києві на пішохідно-велосипедному мосту тріснуло скло. Ідеться про пошкодження світлопрозорих елементів, вмонтованих у пішохідну частину мостового переходу.

Про це пише “Вечірній Київ”.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що пошкодження зафіксували ще у грудні 2023 року і написали заяву до поліції.

Фахівці планують поремонтувати міст за сприятливих погодних умов. Наразі ділянку з пошкодженням огородили пластиковими блоками та стрічкою.

“Тепла погода необхідна, адже є певні технічні нюанси, зокрема скло тяжке — важить близько 400 кг, товщина блоку — 4 см, система монтажу такої конструкції здійснюється при сухій погоді, без сильної вологості у повітрі. Відтак, заміна скла відбудеться одразу при сприятливих умовах”, — розповіли “Вечірньому Києву” у КП “Київавтошляхміст”.

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Фото: Київ24