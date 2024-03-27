У Києві продають історичний маєток XIX століття за три мільйони доларів

У Шевченківському районі Києва оголошено про продаж історичної споруди, зведеної в 1898 році на основі проєкту знаменитого архітектора Миколи Горденіна.

Про це повідомляє телеграм-канал “Хрещатик 36 Київ”.

Маєток розташований недалеко від Золотих Воріт.

Загальна площа об'єкта складає 1500 м². Будівля включає цокольний поверх та три поверхи з висотою стель у 3,5 метра. Підвальний поверх обладнано під високоякісний офісний простір, тоді як інші поверхи потребують реконструкції, включаючи заміну перекриттів.

Особняк є пам'яткою архітектури, за нього просять 3 мільйони доларів.

Раніше ми писали, що у Львові пам’ятку XIX століття відреставрують і перетворять на громадську будівлю.

Фото: “Хрещатик 36 Київ”