У Києві продають історичний маєток XIX століття за три мільйони доларів

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Наталія Габрух
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У Шевченківському районі Києва оголошено про продаж історичної споруди, зведеної в 1898 році на основі проєкту знаменитого архітектора Миколи Горденіна.

Про це повідомляє телеграм-канал “Хрещатик 36 Київ”.

Маєток розташований недалеко від Золотих Воріт.

Загальна площа об'єкта складає 1500 м². Будівля включає цокольний поверх та три поверхи з висотою стель у 3,5 метра. Підвальний поверх обладнано під високоякісний офісний простір, тоді як інші поверхи потребують реконструкції, включаючи заміну перекриттів.

Особняк є пам'яткою архітектури, за нього просять 3 мільйони доларів.

Раніше ми писали, що у Львові пам’ятку XIX століття відреставрують і перетворять на громадську будівлю.

Фото: “Хрещатик 36 Київ”

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Опубліковано: 27 березня 2024
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