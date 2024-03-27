Для Голосіївського району закуплять 700 дерев за понад 7 млн грн

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району Києва закупить саджанці дерев за понад 7 мільйонів гривень.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

Зокрема, для Голосіївського району планують закупити 700 дерев із “добре сформованою кореневою системою”:

вільха чорна – 20 саджанців;

в’яз голландський “Wredei” – 20 штук;

граб звичайний “Lukas” – 20 штук;

дуб шарлаховий – 20 саджанців;

каштан м’ясочервоний – 10 штук;

клен Фрімана – 30 штук;

липа європейська “Pallida” – 260 саджанців;

платан кленолистий – 155 штук;

робінія псевдоакація куляста – 113 штук;

слива Піссарді – 7 штук;

сосна чорна – 20 саджанців;

сакура – 5 штук;

яблуня декоративна (Ола або аналог) – 10 саджанців;

ялина колюча – 10 штук.

Наразі відбувається подача тендерних пропозицій. Кінцевий строк подання 4 квітня 2024 року.

Раніше ми писали, що киянин подарував місту саджанці , які висадили в сквері на Подолі.

Фото: з відкритих джерел