Для Голосіївського району закуплять 700 дерев за понад 7 млн грн

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Наталія Габрух
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Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району Києва закупить саджанці дерев за понад 7 мільйонів гривень.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

Зокрема, для Голосіївського району планують закупити 700 дерев із “добре сформованою кореневою системою”:

  • вільха чорна – 20 саджанців;
  • в’яз голландський “Wredei” – 20 штук;
  • граб звичайний “Lukas” – 20 штук;
  • дуб шарлаховий – 20 саджанців;
  • каштан м’ясочервоний – 10 штук;
  • клен Фрімана – 30 штук;
  • липа європейська “Pallida” – 260 саджанців;
  • платан кленолистий – 155 штук;
  • робінія псевдоакація куляста – 113 штук;
  • слива Піссарді – 7 штук;
  • сосна чорна – 20 саджанців;
  • сакура – 5 штук;
  • яблуня декоративна (Ола або аналог) – 10 саджанців;
  • ялина колюча – 10 штук.

Наразі відбувається подача тендерних пропозицій. Кінцевий строк подання 4 квітня 2024 року.

Раніше ми писали, що киянин подарував місту саджанці, які висадили в сквері на Подолі.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 27 березня 2024
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