Для Голосіївського району закуплять 700 дерев за понад 7 млн грн
Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району Києва закупить саджанці дерев за понад 7 мільйонів гривень.
Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.
Зокрема, для Голосіївського району планують закупити 700 дерев із “добре сформованою кореневою системою”:
- вільха чорна – 20 саджанців;
- в’яз голландський “Wredei” – 20 штук;
- граб звичайний “Lukas” – 20 штук;
- дуб шарлаховий – 20 саджанців;
- каштан м’ясочервоний – 10 штук;
- клен Фрімана – 30 штук;
- липа європейська “Pallida” – 260 саджанців;
- платан кленолистий – 155 штук;
- робінія псевдоакація куляста – 113 штук;
- слива Піссарді – 7 штук;
- сосна чорна – 20 саджанців;
- сакура – 5 штук;
- яблуня декоративна (Ола або аналог) – 10 саджанців;
- ялина колюча – 10 штук.
Наразі відбувається подача тендерних пропозицій. Кінцевий строк подання 4 квітня 2024 року.
Раніше ми писали, що киянин подарував місту саджанці, які висадили в сквері на Подолі.
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 27 березня 2024