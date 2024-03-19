Киянин подарував місту саджанці, які висадили в сквері на Подолі

560
Ірина Маймур
share share

У сквері “Вітряні гори” на Подолі висадили дерева та кущі.

Про це повідомили в КП УЗН Подільського району.

Ініціатором висадження став мешканець одного з будинків поблизу. Він подарував місту саджанці, які будуть створювати затишок та прохолоду. Серед них — сосни, ялівці, бук лісовий та дуб болотяний.

Комунальники допомогли висадити саджанці.

Раніше ми писали, що на бульварі Шевченка висадили італійські тополі.

Фото: КП УЗН Подільського району

Як вам ініціатива киянина?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 19 березня 2024
share share
У Святошинському районі з’явиться сквер Героїв ОУН У Святошинському районі з’явиться сквер Героїв ОУН Який вигляд можуть мати меморіальні дошки в Києві: дизайнер показав варіанти Який вигляд можуть мати меморіальні дошки в Києві: дизайнер показав варіанти Після дій активістів біля Самосаду на Подолі встановили антипаркувальні стовпці Після дій активістів біля Самосаду на Подолі встановили антипаркувальні стовпці Сестри Фельдман відкрили майстерню-галерею на Рейтарській Сестри Фельдман відкрили майстерню-галерею на Рейтарській
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.