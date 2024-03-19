Киянин подарував місту саджанці, які висадили в сквері на Подолі

У сквері “Вітряні гори” на Подолі висадили дерева та кущі.

Про це повідомили в КП УЗН Подільського району.

Ініціатором висадження став мешканець одного з будинків поблизу. Він подарував місту саджанці, які будуть створювати затишок та прохолоду. Серед них — сосни, ялівці, бук лісовий та дуб болотяний.

Комунальники допомогли висадити саджанці.

Раніше ми писали, що на бульварі Шевченка висадили італійські тополі.

Фото: КП УЗН Подільського району