Киянин подарував місту саджанці, які висадили в сквері на Подолі
У сквері “Вітряні гори” на Подолі висадили дерева та кущі.
Про це повідомили в КП УЗН Подільського району.
Ініціатором висадження став мешканець одного з будинків поблизу. Він подарував місту саджанці, які будуть створювати затишок та прохолоду. Серед них — сосни, ялівці, бук лісовий та дуб болотяний.
Комунальники допомогли висадити саджанці.
Раніше ми писали, що на бульварі Шевченка висадили італійські тополі.
Фото: КП УЗН Подільського району
Опубліковано: 19 березня 2024