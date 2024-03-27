У Львові з’явиться новий багатофункціональний комплекс за проєктом archimatika

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Наталія Габрух
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У Львові на розі вулиць Наукової та Княгині Ольги планують збудувати багатофункціональний комплекс, до якого входитиме офісний центр, готель, два житлові будинки та триповерховий паркінг.

Про це пише pragmatika.media.

Наразі на цьому місці розташований непрацюючий розважальний центр ODEON.

У рамках проєкту зведуть семиповерхову офісну будівлю. Окрім того, на цій же території спорудять семиповерховий готель та два житлових комплекси. Один з житлових будинків буде висотою у 16 поверхів. На першому поверсі передбачено місце для установи позашкільної освіти та торговельних площ.

У концепції комплексу не створюватимуть жодних нових автомобільних вулиць або проїздів — перевага віддається пішохідним зонам.

Готель вміщатиме 78 номерів, тоді як у житлових будівлях розмістять 154 квартири. Внутрішня частина ділянки буде облаштована як пішохідний двір. На території також запланований паркінг на три рівні, з яких два будуть розташовані під землею, де зможуть розміститися 320 автомобілів.

Раніше ми писали, що archimatika показали проєкт апарт-готелю AMA в Буковелі: візуалізації.

Фото: pragmatika.media

А вам подобаються візуалізації проєкту від archimatika?
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Опубліковано: 27 березня 2024
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