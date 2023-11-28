archimatika показали проєкт апарт-готелю AMA в Буковелі: візуалізації

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Ірина Маймур
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Архітектурна компанія archimatika показала концепцію апарт-готелю Ama Family Resort, яку вона розробляла.

Апарт-готель АМА знаходиться в Буковелі. archimatika розробляли третю чергу проєкту. Перша (блоковані малоповерхові будиночки) і друга (середньоповерховий апарт-готель) вже перебувають на стадії будівництва.

Типологія проєкту – апарт-готель. Але в archimatika вирішили не лише створити апартаменти, але й додати всьому комплексу більше громадських і рекреаційних функцій.

Як зазначають у pragmatika.media, ділянка, на якій розташований готель АМА, має дуже складний рельєф та велику кількість зелених насаджень у нижній частині. Тому архітектори сформували забудову у верхній частині ділянки.

Стилістично об’єкт від archimatika поєднує першу і другу черги. Усі громадські та рекреаційні функції АМА розмістили у дворівневому стилобаті. На кожному рівні є великі тераси. Під стилобатом передбачений підземний паркінг.

Зигзагоподібна коридорна система дає змогу збільшити кількість апартаментів, що матимуть гарний вид. До того ж така структура дозволила зробити велику кількість різноманітних планувань.

В Ama Family Resort передбачена зона SPA з консольним басейном як на вулиці, так і всередині. Над двома сходово-ліфтовими вузлами АМА пропонують повністю скляні апартаменти з оглядом 360 градусів.

Раніше ми писали, що Makhno Studio показали проєкт музею мистецтва і кераміки, який зведуть на Київщині.

Візуалізації: archimatika

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Опубліковано: 28 листопада 2023
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