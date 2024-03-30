На Святошині демонтували радянський танк

Радянський танк прибрали з території школи № 230 у Святошинському районі Києва.

Про це повідомила депутатка Київради Вікторія Муха.

За її словами танк увійшов до переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з тоталітарним комуністичним режимом, історією та культурою СРСР та держави-агресора.

Перелік цих пам’яток напрацювала робоча група на підставі звернень громадськості.

“Продовжуємо очищення Києва від радянських та російських пропагандистських наративів, якими держава-агресор масово маркувала свого часу публічний простір столиці”, — написала Вікторія Муха.

Раніше ми писали, що Арка Свободи українського народу підлягає повному демонтажу – Інститут нацпам'яті.

Фото: Вікторія Муха