Арка Свободи українського народу підлягає повному демонтажу – Інститут нацпам'яті

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Валерія Гуржий
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Арка Свободи українського народу (колишня назва - Арка дружби народів) у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу.

Про це заявили в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті із визначення належності об'єктів до символіки російської імперської політики, пише "Інтерфакс".

Йдеться про те, що розміщена в Хрещатому парку міста Києва Арка дружби народів, що присвячена подіям, пов'язаним зі здійсненням російської імперської політики та її глорифікацією (встановлена 1982 р. з нагоди 60-річчя утворення СРСР і 65-річчя Жовтневого перевороту 1917 року), належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу.

Зазначено, що, незважаючи на перейменування об'єкта на Арку Свободи українського народу, монумент репрезентує радянські ідеологеми й конотації, тому становить загрозу національній безпеці України.

Нагадаємо, що у травні 2022 року Київрада ухвалила рішення щодо перейменування Арки дружби народів. У квітні під нею демонтували бронзову скульптуру двох робітників.

Фото: Київ від минулого до майбутнього

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Опубліковано: 29 березня 2024
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