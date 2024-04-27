У Києві відбудеться презентація проєкту, який відзначає красу українців із пошкодженнями обличчя

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Наталія Габрух
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Українська мистикиня Maria Oz розробила проєкт для Весняного Куражу, де вона демонструє красу осіб з травмами обличчя, здобутими через російську агресію.

Про це повідомила головна виконавча директорка Superhumans Center Ольга Руднєва.

Проєкт буде представлений на Весняному Куражі, що відбудеться 27-28 квітня. Ця ініціатива спрямована на залучення додаткових коштів для проведення операцій з реконструкції обличчя у Superhumans Center.

“Ці фото людей з травмами обличчя були зроблені для київського Кураж, який відбудеться вже в ці вихідні. Ми не знали, як говорити з вами про це, бо навіть в протезах є щось геройське, з обличчям все набагато складніше. Бо це як втрата власної ідентичності. І тоді Альона Гудкова сказала: “я бачу: ми запросимо Maria Oz і вона зробить”. Я не вірила до останнього, що мільйони людей в інстаграм будуть передивлятися відео з квітами і писати слова підтримки. Але вийшло. Люди змогли побачити за травмами людей. Розгледіти їх історії, прийняти їх такими, як вони є”, — зазначила Руднєва.

Фото: Ольга Руднєва

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Опубліковано: 27 квітня 2024
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