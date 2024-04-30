Естонський депутат вирушив до Києва на велосипеді, щоб зібрати гроші для ЗСУ

Депутат естонського парламенту Крісто Енн Вага вирушив із Таллінна до Києва, щоб зібрати 50 тисяч євро для ЗСУ.

Про це він повідомив у мережі X.

Парламентар вирушив із Таллінна 26 квітня. Загалом його маршрут становить 1700 кілометрів і розрахований на шість днів.

Під час подорожі естонець планує зібрати кошти на позашляховики та FPV-дрони для для підрозділу ССО та 79-ї бригади ЗСУ. Крісто проводить збір коштів спільно з інтернет-спільнотою NAFO. Вона займається протидією пропаганді та дезінформації рф і збирають кошти на ЗСУ.

Наразі вдалося зібрати понад половину запланованої суми в 50 тисяч євро.

Фото: Крісто Енн Вага