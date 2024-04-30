Естонський депутат вирушив до Києва на велосипеді, щоб зібрати гроші для ЗСУ

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Ірина Маймур
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Депутат естонського парламенту Крісто Енн Вага вирушив із Таллінна до Києва, щоб зібрати 50 тисяч євро для ЗСУ.

Про це він повідомив у мережі X.

Парламентар вирушив із Таллінна 26 квітня. Загалом його маршрут становить 1700 кілометрів і розрахований на шість днів.

Під час подорожі естонець планує зібрати кошти на позашляховики та FPV-дрони для для підрозділу ССО та 79-ї бригади ЗСУ. Крісто проводить збір коштів спільно з інтернет-спільнотою NAFO. Вона займається протидією пропаганді та дезінформації рф і збирають кошти на ЗСУ.

Наразі вдалося зібрати понад половину запланованої суми в 50 тисяч євро.

Фото: Крісто Енн Вага

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Опубліковано: 30 квітня 2024
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