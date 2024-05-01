У Києві відкрився перший Центр рекрутингу до української армії

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Наталія Габрух
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У Києві, в приміщенні Соломʼянської РДА запрацював новий Центр рекрутингу до української армії. Це вже 18-й такий центр в Україні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

“У центрах рекрутингу не роздають повісток. Ви самі обираєте посаду та військову частину згідно з вашими уподобаннями, професією та цивільним досвідом”, — написала Наталія Калмикова.

За її словами шукають не тільки стрільців чи саперів. Навички кухарів, програмістів, психологів також критично важливі для української армії. У новому центрі доступні тисячі вакансій у різних підрозділах Сил оборони України.

Заступниця міністра додала, що з часу відкриття першого центру у лютому цього року більше 2600 осіб звернулись за консультаціями, і майже 400 з них вже на етапі рекрутингу.

Фото: Суспільне

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Опубліковано: 01 травня 2024
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