У Києві відкрився перший Центр рекрутингу до української армії

У Києві, в приміщенні Соломʼянської РДА запрацював новий Центр рекрутингу до української армії. Це вже 18-й такий центр в Україні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

“У центрах рекрутингу не роздають повісток. Ви самі обираєте посаду та військову частину згідно з вашими уподобаннями, професією та цивільним досвідом”, — написала Наталія Калмикова.

За її словами шукають не тільки стрільців чи саперів. Навички кухарів, програмістів, психологів також критично важливі для української армії. У новому центрі доступні тисячі вакансій у різних підрозділах Сил оборони України.

Заступниця міністра додала, що з часу відкриття першого центру у лютому цього року більше 2600 осіб звернулись за консультаціями, і майже 400 з них вже на етапі рекрутингу.

Фото: Суспільне