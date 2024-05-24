На Михайлівській площі відкрили мініскульптуру княгині Ольги з мечем: фото

416
Ірина Маймур
share share

У межах проєкту “Шукай!” на Михайлівській площі відкрили мініскульптуру княгині Ольги з мечем.

З історії відомо, що Ольга помстилася древлянам за вбивство свого чоловіка, князя Ігоря, спаливши їхнє поселення.

У 1911 році скульптор Іван Кавалерідзе створював пам’ятник Ользі на замовлення Київського відділу військово-історичного товариства. В оригінальній версії княгиня поставала рішучою правителькою з мечем у руках.

Однак цей образ збентежив митрополита Київського і Галицького Флавіана, тому скульптор мав прибрати меч, а в руки натомість укласти хрест.

Зрештою автор скульптури все-таки “сховав меч їй під плащ”. У своїх спогадах Кавалерідзе натякнув, що саме про це свідчить поза Ольги, яка лівою рукою міцно стискає край плаща.

“Я хочу, щоб жінки – чи то зовсім юні дівчата, чи поважні пані, наші подруги, сестри, доньки й матері – приходили до Ольги за силою і рішучістю, щоб вони відчували, що ніколи не самотні. Я хочу, щоб вони завжди були свідомі свого права на свободу, своєї здатності діяти та боротися”, – каже Юлія Бевзенко, авторка проєкту “Шукай!”.

Скульптуру розмістили на фасаді Дипломатичної академії України на вулиці Великій Житомирській, 2. Її скульптором став Юрій Білявський, а меценатом – Дмитро Синенко.

Мапу всіх мініскульптур можна подивитися за посиланням.

Фото: “Шукай!”

Як вам мініскульптура Ольги?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 24 травня 2024
share share
КМДА погодила концепцію нового будівництва на місці історичної будівлі на Подолі КМДА погодила концепцію нового будівництва на місці історичної будівлі на Подолі Театр імені Франка продаватиме квитки через “Дію”: коли запрацює нова система Театр імені Франка продаватиме квитки через “Дію”: коли запрацює нова система Міст-хвилю на Оболоні вже відкрили для прогулянок: який вигляд він має Міст-хвилю на Оболоні вже відкрили для прогулянок: який вигляд він має Біля кесона на Оболоні облаштують зону стритфуду: що там буде Біля кесона на Оболоні облаштують зону стритфуду: що там буде
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.