На Михайлівській площі відкрили мініскульптуру княгині Ольги з мечем: фото

У межах проєкту “Шукай!” на Михайлівській площі відкрили мініскульптуру княгині Ольги з мечем.

З історії відомо, що Ольга помстилася древлянам за вбивство свого чоловіка, князя Ігоря, спаливши їхнє поселення.

У 1911 році скульптор Іван Кавалерідзе створював пам’ятник Ользі на замовлення Київського відділу військово-історичного товариства. В оригінальній версії княгиня поставала рішучою правителькою з мечем у руках.

Однак цей образ збентежив митрополита Київського і Галицького Флавіана, тому скульптор мав прибрати меч, а в руки натомість укласти хрест.

Зрештою автор скульптури все-таки “сховав меч їй під плащ”. У своїх спогадах Кавалерідзе натякнув, що саме про це свідчить поза Ольги, яка лівою рукою міцно стискає край плаща.

“Я хочу, щоб жінки – чи то зовсім юні дівчата, чи поважні пані, наші подруги, сестри, доньки й матері – приходили до Ольги за силою і рішучістю, щоб вони відчували, що ніколи не самотні. Я хочу, щоб вони завжди були свідомі свого права на свободу, своєї здатності діяти та боротися”, – каже Юлія Бевзенко, авторка проєкту “Шукай!”.

Скульптуру розмістили на фасаді Дипломатичної академії України на вулиці Великій Житомирській, 2. Її скульптором став Юрій Білявський, а меценатом – Дмитро Синенко.

Мапу всіх мініскульптур можна подивитися за посиланням.

Фото: “Шукай!”