У Дніпрі реконструювали вулицю Винниченка: її зробили безбар'єрною

У Дніпрі реконструювали вулицю Володимира Винниченка. Її зробили безбар'єрною та озеленили.

Про це повідомив автор проєкту urban.dnipro Руслан Ширінов.

Тротуар поділили на фасадну, транзитну і технічну зони. Фасадну зону відділили від транзитної кольором плитки. Обрали великоформатну плитку без фаски.

Крім того, вулицю зробили безбарʼєрною. Всі проїзди виконали в тротуарній плитці, а замість сходів влаштували пологі ухили.

Замість окремих лунок для дерев влаштували суцільну смугу для озеленення, яка до того ж є буфером між дорогою і тротуаром. Нові зелені смуги засипали свіжим ґрунтом та засіяли насінням.

За велоконцепцією Дніпра вулиця Винниченка є житловою з обмеженням швидкості 20 км/год, тому вона не потребує саме велодоріжок. Натомість тут примусово заспокоять рух, встановивши берлінські подушки.

Фото: urban.dnipro