Частину вулиці біля Андріївського узвозу забудовник знову відгородив парканом

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Наталія Габрух
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Забудовник знову відгородив парканом частину вулиці Фролівської, там, де вона виходить на Андріївський узвіз.

Про це пише активіст Дмитро Перов.

За його словами, востаннє паркан тут падав восени 2019 року.

“З того часу люди могли тут вільно проходити. Два тижні тому якісь невстановлені особи наварили тут каркас огорожі. А днями прохід уже закрили профлистом”, — зазначив Дмитро Перов.

З 2019 року будівництво тут пов'язують з компанією Kadorr Group, українського бізнесмена сирійського походження Аднана Ківана. Компанія відома будівництвом багатофункціонального 38-поверхового комплексу “38” на вулиці Жилянській. На Андріївському узвозі компанія планувала будівництво готелю, додає Дмитро Перов.

Фото: Ярослав Ємельяненко

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Опубліковано: 27 травня 2024
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