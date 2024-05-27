У Києві почали з'являтися перші дощові садки: що це таке та як вони працють

У Києві почали створювати перші дощові садки в рамках пілотного проєкту, які незабаром можна буде побачити в усіх районах столиці.

Про це повідомили в КМДА.

Дощові садки – це елемент ландшафтного дизайну, який використовується для збору та збереження води. Завдяки цьому під час зливи частину води забирає на себе саме він, а не зливостокова каналізація. Виглядає такий садок як заглиблена клумба, що оточена вологолюбними та стійкими до спеки багаторічними рослинами.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, дощові садки здатні поглинати, затримувати та фільтрувати до 90% води, що потрапляє на їхню поверхню. У такий спосіб вони слугують дієвим інструментом боротьби з локальним затопленням території під час злив, а також є своєрідним буфером для дощової води, якою живляться рослини в період посухи.

При створенні дощових садків ми віддають перевагу локаціям, що страждають від підтоплення. Основний принцип роботи садка в тому, що з дахів і тротуарів вода збирається в резервуари або басейни, там вона проходить через очисні системи та може використовуватися далі для живлення зелених насаджень. Рослини, які висаджують в таких дощових садках, сприяють очищенню та зволоженню повітря, а також нормалізують локальний мікроклімат.

Фото: КМДА