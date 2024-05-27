У Києві почали з'являтися перші дощові садки: що це таке та як вони працють

958
Валерія Гуржий
share share

У Києві почали створювати перші дощові садки в рамках пілотного проєкту, які незабаром можна буде побачити в усіх районах столиці.

Про це повідомили в КМДА.

Дощові садки – це елемент ландшафтного дизайну, який використовується для збору та збереження води. Завдяки цьому під час зливи частину води забирає на себе саме він, а не зливостокова каналізація. Виглядає такий садок як заглиблена клумба, що оточена вологолюбними та стійкими до спеки багаторічними рослинами.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного, дощові садки здатні поглинати, затримувати та фільтрувати до 90% води, що потрапляє на їхню поверхню. У такий спосіб вони слугують дієвим інструментом боротьби з локальним затопленням території під час злив, а також є своєрідним буфером для дощової води, якою живляться рослини в період посухи.

При створенні дощових садків ми віддають перевагу локаціям, що страждають від підтоплення. Основний принцип роботи садка в тому, що з дахів і тротуарів вода збирається в резервуари або басейни, там вона проходить через очисні системи та може використовуватися далі для живлення зелених насаджень. Рослини, які висаджують в таких дощових садках, сприяють очищенню та зволоженню повітря, а також нормалізують локальний мікроклімат.

Фото: КМДА

А ви вже бачили дощові садки?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 27 травня 2024
share share
Активісти створюють вуличні меблі з використаних матеріалів й запрошують киян долучатися Активісти створюють вуличні меблі з використаних матеріалів й запрошують киян долучатися У "Сільпо" приготували найменший в історії України борщ У "Сільпо" приготували найменший в історії України борщ Частину вулиці біля Андріївського узвозу забудовник знову відгородив парканом Частину вулиці біля Андріївського узвозу забудовник знову відгородив парканом В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.