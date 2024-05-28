Хто та коли має демонтувати символіку СРСР з мосту Патона — відповідь КМДА

Демонтажем радянської символіки з мосту імені Патона має займатися Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, коли споруду реставруватимуть.

Таку відповідь надали у КМДА на запит “Інтерфакс-Україна”.

У 2008 році міст Патона з усіма його складовими занесли до Держреєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятку архітектури та містобудування.

“Цей об'єкт є унікальною інженерно-технічною та архітектурною спорудою авторського виконання, всі складові якого, зокрема елементи оздоблення, є цілісними частинами пам'ятки, цінними з історичної, архітектурної та мистецької точок зору”, — йдеться у відповіді КМДА.

Влітку 2023 року Київрада затвердила перелік об’єктів, що пов'язані з пропагандистською історією та культурою СРСР і підлягають усуненню з публічного простору міста. До переліку увійшов і міст ім. Патона.

З мосту мають зняти серпи з молотами, проте — зберегти інше художнє оформлення та провести конкурс на встановлення нових елементів. У КМДА відповіли, що зробити це мають саме під час реконструкції мосту.

Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми з цього питання є Агентство відновлення.

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович висловив сподівання, що радянську символіку приберуть з мосту Патона влітку 2024 року.

Фото: з відкритих джерел