Музей Майдану звернувся до Фонду держмайна щодо збереження готелю “Україна”

Музей Майдану звернувся до Уряду та Фонду держмайна з проханням зберегти об’єкт культурної спадщини будівлю готелю “Україна”.

Про це повідомляють на сторінці Національного музею Революції Гідності у соцмережах.

Державне підприємство “Готель “Україна” стало об’єктом приватизації. Цього літа Фонд державного майна України планує продати готель за 1,047 млрд гривень. Однак суму та умови аукціону ще має затвердити Кабінет міністрів. Аукціон пройде у системі “Прозорро.Продажі”.

У Музеї Майдану зазначають, що у користуванні ДП “Готель “Україна” наразі перебуває нерухомий об’єкт культурної спадщини “Будівля готелю “Україна”, який має пам'яткоохоронний статус.

Команда Музею Майдану просить врахувати інформацію про законодавчі обов'язки зберігати предмет охорони при проведенні аукціону.

Зазначається, що цей об'єкт входить до складу пам'ятки історії місцевого значення “Місце бойових дій та масової загибелі громадян в районі вулиці Інститутської у місті Києві під час акцій протесту у лютому 2014 року”.

У музеї нагадують, що готель “Україна” є рідкісним значним історичним об’єктом, що репрезентує історичні події Революції Гідності. Тоді у фоє будівлі розміщувався медичний пункт протестувальників.

“Південний фасад будівлі (з боку від Національного банку України) має сліди від влучання куль, які з’явилися тут 20 лютого 2014 року. Все це становить історико-культурну цінність і має охоронятися”, — зазначають у Музеї Майдану.

Фото: з відкритих джерел