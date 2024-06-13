"Життєлюб" відкрив у Києві девʼятий будиночок з гарячими обідами для літніх людей

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Ірина Маймур
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Фонд “Життєлюб” відкрив девʼятий будиночок з гарячими обідами для літніх людей в межах проєкту "Обід без Бід". В

Про це команда проєкту повідомила на своїй фйсбук-сторінці.

Локацію відкрили в 11-й День народження фонду. Новий будиночок “Обід без бід” запрацював у Святошинському районі на вулиці Чистяківська, 7.

До відкриття доєдналися засновник благодійного фонду Гарік Корогодський та український співак Володимир Дантес.

"Відкриття нового будиночку — це результат плідної співпраці з партнерами (ресторанами, донорами та волонтерами), завдяки яким проєкт “Обід без бід” допомагає гарячими обідами Ба та Ді", — зазначили у фонді.

Фото: "Життєлюб"

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Опубліковано: 13 червня 2024
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