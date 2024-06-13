У Горенці демонтували графіті Бенксі, через яке відклали відновлення будинку

У Горенці демонтували роботу “Старий купається у ванній” британського вуличного митця Бенксі.

Про це повідомили у Гостомельській СВА.

Бенксі намалював стінопис на будинку, який у 2022 році постраждав внаслідок бойових дій та масштабних обстрілів. Він розташований за адресою вул. Садова, 21.

Студенти Київського національного університету будівництва та архітектури створили проєкт відновлення будинку. Однак процес відбудови затягнувся. Однією з причин затримки відновлення дому, зокрема, стало й графіті. Міжнародні донори відмовлялися починати відбудову, бо не хотіли брати на себе відповідальність. Тому малюнок тимчасово закрили прозорим екраном.

Демонтаж графіті здійснив Національний науково-дослідний реставраційний центр України. Стінопис демонтували з верхнім шаром стіни.

Надалі планують перенести графіті на іншу основу для його збереження і подальшої презентації.

Фото: Гостомельська селищна військова адміністрація