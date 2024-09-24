Київське метро отримає 50 млн гривень на модернізацію вагонів: вони стануть енергоефективними

ЄІБ та Київ підписали угоду на 50 млн євро для модернізації рухомого складу метро енергоефективними вагонами. Інвестиція допоможе київському метро позбутися залежності від російських запчастин.

Про це повідомили у представництві ЄС в Україні.

Зазначається, що 50 млн євро є частиною більшого кредитного пакета на суму 200 млн євро, затвердженого ЄІБ і доступного для Києва на модернізацію інфраструктури метро. Ця початкова сума спрямована виключно на придбання нових вагонів метро для Києва.

Решта 150 млн євро буде надана після завершення техніко-економічного обґрунтування, яке оцінить доцільність закупівлі нових вагонів метро порівняно з можливістю модернізації частини наявного парку вагонів метро. Загальне фінансування дасть змогу Київському метрополітену оновити чи замінити 120–160 вагонів, що покращить транспортну інфраструктуру міста.

Додається, що до війни майже 80% рухомого складу київського метрополітену було російського виробництва, тому припинення цієї залежності — нагальне стратегічне завдання. Понад 60% парку вже перевищило свій термін експлуатації, і нове фінансування дасть змогу замінити застарілі вагони на сучасні, енергоефективні альтернативи від місцевих або міжнародних постачальників. Це відповідає Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та Національній транспортній стратегії України до 2030 року, які спрямовані на створення більш стійкої та надійної системи громадського транспорту.

Від початку 2022 року ЄІБ надав негайну допомогу Україні, виділивши понад 2 млрд євро на терміновий ремонт критичної інфраструктури.

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