Європейський банк виділить ще 200 млн євро на нові тролейбуси і вагони метро для Києва

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Ірина Маймур
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Європейський інвестиційний банк виділить ще 200 млн євро на нові тролейбуси і вагони метро для Києва.

Про це йдеться у листі ЄІБ на адресу українського уряду, повідомляє “Економічна правда”.

Раніше ЄІБ виділяв 100 млн євро на нові тролейбуси і вагони метро для Києва. Тепер він збільшить фінансування до 300 млн євро.

З проханням збільшити суму позики до ЄІБ звернулась КМДА. Кошти використають до 2029 року на придбання та оновлення тролейбусів та вагонів метрополітену.

Початкову рамкову угоду розміром 100 млн євро ЄІБ відкрив у грудні 2021 року. Перший тендер на купівлю тролейбусів загальною вартістю 50 млн євро не відбувся. На решту 50 млн євро з початкової кредитної лінії придбають вагони метро, яких, як зазначається у листі ЄІБ, "терміново потребує Київ".

"За нинішніх обставин КП "Київський метрополітен" більше не має доступу до запасних частин, необхідних для регулярного технічного обслуговування вагонів метро, 80% з яких вироблені в Росії, причому понад 60% з них є застарілими", – йдеться у листі.

Додаткову суму позики розміром 200 млн євро планують використати на повноцінну модернізацію або заміну вагонів метро.

Загальна вартість проєкту "Київський міський електротранспорт" збільшиться з 217 млн євро до 417 млн євро, з яких 300 млн євро – кошти ЄІБ, 100 млн євро – Європейського банку реконструкції та розвитку, 17 млн євро – власні кошти Києва.

Раніше ми писали, що в червні втретє оголосили тендер на закупівлю тролейбусів за кошти ЄС.

Фото: Центр транспортних стратегій

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Опубліковано: 24 липня 2024
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