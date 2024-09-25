Дивіться, як на Київщині відновили багатоповерхівку, пошкоджену під час артобстрілу

На Київщині відновили багатоповерхівку, пошкоджену під час артобстрілу у березні 2022 року.

Про це повідомив очільник КОВА Руслан Кравченко.

П’ятиповерховий будинок у Гостомелі на вулиці Рекунова, 1 був серйозно пошкоджений: один із під’їздів було повністю зруйновано, 9 квартир знищено вщент, пошкоджені стіни, покрівля, вибиті вікна та двері, а також виведені з ладу всі інженерні мережі та система опалення.

Відновлювальні роботи розпочали у травні 2023 року. Під час робіт було повністю відновлено 9 квартир, відремонтовано під’їзди, утеплено горище, встановлено нову покрівлю з вентиляцією та водостоками, замінено вікна, двері та балкони, де це було необхідно. Також виконано ремонт квартир і місць загального користування.

Відновлений будинок зможе прийняти близько 300 мешканців.

Відбудову проводили за кошт програми UNITED24. Це вже четвертий будинок, відновлений в рамках цієї ініціативи. Загалом на Київщині за програмою відновлюють 18 багатоквартирних будинків, завдяки чому понад 4 тисячі людей зможуть повернутися до своїх домівок.

Окрім цього, триває відбудова трьох шкіл у Броварському та Вишгородському районах.

Руслан Кравченко також зазначив, що під час відновлення будинку в Гостомелі вдалося зекономити 16,8 млн грн, частково завдяки тендеру та закупівлі матеріалів за ринковими цінами.

Фото: Руслан Кравченко