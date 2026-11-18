У Франції вийшла фотокнига «Сонце України сходить на Донбасі» (Le soleil de l’Ukraine se lève dans le Donbass) французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, якого в жовтні 2025 року вбив російський дрон. Над книжкою він працював понад три роки, а після його загибелі проєкт завершили близькі.

Книжка вийшла 12 листопада. До неї увійшли 78 кольорових фотографій, відібраних із приблизно 40 тисяч знімків, які Лаллікан зробив на Донбасі. Видання має 160 сторінок і містить тексти українською, французькою та англійською мовами.

Фотожурналіст приїхав до України в перші дні повномасштабного російського вторгнення. Спочатку працював у Києві, а згодом протягом трьох років документував життя на Донбасі. Він фотографував цивільних, які залишалися вдома попри бойові дії, українських військових, обстріли та повсякденне життя під час війни.

Більшість міст і сіл, зафіксованих у книжці, згодом були зруйновані або окуповані російськими військами. Серед місць, де працював Лаллікан, — Лисичанськ, Бахмут, Торецьк, Часів Яр, Дружківка та Покровськ.

За даними Le Monde, після загибелі фотографа роботу над книжкою продовжили його партнерка Аїда Беллулід та друзі-фотожурналісти Філемон Барб'є й Адрієн Вотьє. Вони працювали з архівом Лаллікана та приблизно 200 світлинами, які він сам відібрав для майбутнього видання.

Серед авторів текстів книжки — український письменник Андрій Курков, Аїда Беллулід та український фотожурналіст Георгій Іванченко. У дописі у Facebook Курков зазначив, що радий долучитися до видання, яке вже привернуло увагу поціновувачів фотографії та людей, які підтримують Україну.

3 жовтня 2025 року Антоні Лаллікан загинув від удару російського FPV-дрона під час журналістського завдання поблизу Краматорська. Йому було 37 років. Під час тієї самої атаки тяжких поранень зазнав український фотожурналіст Георгій Іванченко. До книжки увійшов його лист, присвячений загиблому колезі.

Книжку самостійно видала Association Antoni Lallican. Її можна замовити на офіційному сайті фотографа за €38.