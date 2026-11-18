Зйомки фільму «14 друзів Оушена» (Ocean’s 14) планують розпочати наприкінці 2027 року. Про це Бред Пітт розповів Variety на прем’єрі фільму «Нові злощасні пригоди Кліффа Бута».

Brad Pitt says "Oceans 14" will start shooting "sometime late next year," and he's eager to do an "F1" sequel. pic.twitter.com/uHMiSz5RG6 — Variety (@Variety) November 17, 2026

«Ми обговорюємо початок зйомок десь наприкінці наступного року», — зазначив актор.

Спочатку виробництво планували розпочати в червні 2026 року, згодом перенесли на грудень. Причини нового відтермінування Пітт не уточнив.

До своїх ролей у продовженні мають повернутися Джордж Клуні, Бред Пітт, Джулія Робертс, Метт Деймон і Дон Чідл. Режисером стане Девід Літч, відомий за фільмами «Швидкісний поїзд» та «Каскадер».

Пітт також позитивно відгукнувся про сценарій, над яким працювали Джордж Клуні та Грант Геслов. Ще 2023 року Клуні повідомляв, що для нового фільму вже підготували сценарій. У січні 2026-го Джулія Робертс підтвердила, що прочитала його, і назвала історію вдалою.

Оригінальна трилогія «Друзів Оушена» режисера Стівена Содерберга виходила з 2001 до 2007 року. Востаннє основний акторський склад збирався у фільмі «Тринадцять друзів Оушена». У 2018 році вийшов спіноф «Вісім подруг Оушена» із Сандрою Буллок, Кейт Бланшетт та Енн Гетевей.