На Центральному вокзалі відкрили скульптуру “Воля” з вітальних літер прифронтового селища: фото

На Центральному залізничному вокзалі встановили скульптуру українського художника Олексія Сая "Воля".

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Скульптуру створили з літер, що залишились від вітального знаку у Любимівці, прифронтовому селі в Херсонській області. Раніше вона експонувалася виключно для міжнародної аудиторії, зокрема на виставці Your Country First – Win With Us в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Любимівка була захоплена російськими військами в березні 2022 року, а згодом звільнена українськими воїнами 3 жовтня того ж року. Знак, який колись був символом громадянської ідентичності, сильно постраждав через російську артилерію та ближні бої.

Композиція утворює слово "Воля" — водночас говорить і про свободу, і про волевиявлення.

“Це подвійне значення захоплює українську душу. Воно відображає те, що свобода не є пасивним станом. Це стан, який може бути досягнутий і підтриманий лише завдяки вольовим зусиллям. Ці два поняття онтологічно переплетені. Свобода вимагає волі до боротьби, терпіння і захисту. Саме через наполегливе волевиявлення свобода стає живою реальністю”, — йдеться в повідомленні УЗ.

Скульптуру розмістили на другому поверсі вокзалу — біля ескалатора. Її відкриття стало частиною спільного проєкту "Укрзалізниці" та PinchukArtCentre.

Інсталяція формально відсилає до скульптури LOVE Роберта Індіани — візитівки американського попарту, вперше створеної в 1960-х роках і популяризованої впродовж 1970-х років. Проте "Воля" трансформує цей код у послання про опір, витривалість і безкомпромісне прагнення до національного самовизначення.

Фото: УЗ