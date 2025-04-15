На Центральному вокзалі запрацювала інклюзивна пекарня, яку відкрив військовий

На Центральному залізничному вокзалі запрацювала пекарня “Львівські круасани”.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Заклад відкрила родина чинного військового, який до повномасштабного вторгнення мав тут кав’ярню, а згодом пішов служити в ЗСУ.

Укрзалізниця зберегла його бізнес і надала нове, зручне місце — на другому поверсі, у центрі фуд-зони між Центральним і Південним вокзалами.

Тепер заклад працює цілодобово, має 28 посадкових місць і повністю доступний для людей з інвалідністю.

До відкриття “Укрзалізниця” та Lviv Croissants презентували “Залізний круасан” — символ стійкості військових і підприємців. Спробувати його можна лише тут. Для військових у пекарні діє знижка.

У компанії зазначають, що це не поодинокий випадок підтримки: понад 14 тисяч залізничників нині на фронті, і їхні робочі місця збережено. Також Укрзалізниця планує зустріч з ветеранами-підприємцями, щоб запропонувати їм доступні локації для бізнесу на вокзалах країни.

Фото: УЗ