На Центральному вокзалі запрацювала інклюзивна пекарня, яку відкрив військовий

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Ірина Маймур
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На Центральному залізничному вокзалі запрацювала пекарня “Львівські круасани”.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Заклад відкрила родина чинного військового, який до повномасштабного вторгнення мав тут кав’ярню, а згодом пішов служити в ЗСУ.

Укрзалізниця зберегла його бізнес і надала нове, зручне місце — на другому поверсі, у центрі фуд-зони між Центральним і Південним вокзалами.

Тепер заклад працює цілодобово, має 28 посадкових місць і повністю доступний для людей з інвалідністю.

До відкриття “Укрзалізниця” та Lviv Croissants презентували “Залізний круасан” — символ стійкості військових і підприємців. Спробувати його можна лише тут. Для військових у пекарні діє знижка.

У компанії зазначають, що це не поодинокий випадок підтримки: понад 14 тисяч залізничників нині на фронті, і їхні робочі місця збережено. Також Укрзалізниця планує зустріч з ветеранами-підприємцями, щоб запропонувати їм доступні локації для бізнесу на вокзалах країни.

Фото: УЗ

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Опубліковано: 15 квітня 2025
Львівські круасани
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