Київський дизайнер створює адаптивний одяг для поранених захисників України

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Наталія Габрух
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Проєкт Physical Level започаткував київський дизайнер Ростислав Сатана. Він створює адаптивний одяг для поранених захисників України на благодійній основі.

Мета проєкту – полегшити процес одужання за рахунок зручного одягу та підтримки емоційного стану поранених бійців.

Комплект складається зі штанів та футболки. Зручність його в тому, що речі мають липучки на місцях, де у звичайного одягу знаходяться шви. Тобто, щоб вдягти річ на пораненого – не потрібно просовувати кінцівку у штанину або рукав.

На думку Ростислава швидкість одужання залежить від емоційного стану, тому на одязі містяться мотивуючі підписи.

«Саме тому принт є невід’ємною частиною одягу, який допоможе не зневірюватися, не загасити вогонь в очах, не втрачати волю до життя. Повноцінного життя! Адже Незламний – це саме той, хто ПРАГНЕ жити далі! Саме такими є наші Герої України!», — пише Ростислав.

Запити на отримання одягу приймаються через Telegram-чат.

Раніше ми писали, що підприємець з Харкова створив протимінні чоботи. Наразі він єдиний в Україні, хто робить чоботи, яким не страшні вибухи «пелюстків» і «відьом».

Фото: PHYsical Level

Опубліковано: 04 жовтня 2023
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