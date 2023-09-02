Підприємиць з Харкова створив протимінні чоботи: як вони працюють

Підприємиць з Харкова Ігор Єфименко створив спеціальні протимінні чоботи після того, як його родич підірвався на міні. Наразі він єдиний в Україні, хто робить чоботи, яким не страшні вибухи "пелюстків" і "відьом".

Про це пише ШоТам.

Рятувальники з ДСНС показали Ігореві канадські протимінні чоботи. Таких уже не виробляють, тому за місяць Ігор з інженерами розробив власну модель "Павук".

«Підірвали міну ПФМ-1 на випробуваннях нашого захисного взуття. Ноги цілі, нога ціла, відірвався захисний елемент, який можна швидко замінити», – розповідає підприємець.

«Павуки» потрібні, зокрема, саперам та комунальникам, які працюють на деокупованих територіях.

«Завдяки конструкції взуття епіцентр вибуху віддалений від ноги сапера, що запобігає травматичній ампутації кінцівки. Випробувані мінами ПФМ-1, ПМН-2 та міною ПМН», – каже Ігор.

Коштують чоботи 15 000 гривень, це в рази дешевше від закордонних аналогів.

Ігор уже продав майже три сотні чобіт, були й держзамовлення, і окремі від захисників та волонтерів. Але також регулярно отримує прохання безкоштовно надати чоботи ЗСУ, тому шукає донаторів. Крім того, він готовий розширити виробництво, тому відкритий до співпраці.

Фото: Бавовна