За донат для ЗСУ українці зможуть отримати іменну ялинку на ВДНГ

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Наталія Габрух
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Експоцентр та Made in Ukraine оголосили про спільний збір для ЗСУ. У розіграші візьмуть участь усі, хто зробить внесок від 500 гривень на дрони для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Збір запустили для того, щоб забезпечити артилеристів двома дронами: DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo та DJI Mavic 3T. Саме ці дрони були нещодавно втрачені в ході виконання бойових завдань.

Загальна сума збору: 340 тисяч гривень.

Серед усіх, хто зробить донат від 500 гривень, буде розіграна іменна ялинка, яку наприкінці листопада висадять на території ВДНГ. На табличці переможці зможуть залишити фразу чи побажання на свій розсуд.

Внески прийматимуться на монобанку. Збір триватиме з 17 жовтня до 20 листопада. Після цього рандомно буде визначено 27 переможців. Також обов’язково вказати в коментарі до платежу контакт, за яким з переможцем можна буде зв’язатися у разі виграшу.

Раніше ми писали, що харків’янин створив застосунок, що допомагає зручніше донатити на ЗСУ.

Опубліковано: 17 жовтня 2023
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