Волонтерський, жіночий, ІТ: 6 корисних нетворкінгів Києва

У шістдесяті роки минулого століття американські психологи розробили знамениту теорію шести рукостискань, згідно якої кожен з нас може бути знайомий з будь-яким жителем планети через ланцюжок спільних знайомих. Ця теорія покладена в основу популярного у наші дні явища “нетворкінг” (або “корисні зв’язки”).

Мережі корисних знайомств стають ширшими, це стосується як компаній за інтересами, так і пошуку роботи або співробітників. І, звісно, відпочинку та нових знайомств.

Розповідаємо про цікаві та корисні нетворкінги у Києві.

Молодіжний: Friends company

Тут все максимально просто, про що одразу заявлено на сторінці спільноти: ком’юніті для людей 24-36 років, які шукають компанію, друзів та знайомства. Мета зібрань теж заявлена максимально прозоро: знайти компанії для розваг на вихідні, знайти друзів та однодумців на все життя.

“Ти у парі – супер, будемо дружити парами, ні – є шанс зустріти “другу половинку”, вказують засновники групи.

Для переконливості та серйозності власних намірів використовують логотип популярного американського серіалу. Зафіксовані вікові обмеження “24-36” менеджери сторінки пояснюють так: «У нас були випадки, після яких ми вирішили зробити вікові обмеження».

У теплі пори року комьюніті проводить цікаві заходи: шашлики та барбекю, каяки, мотузковий парк, теніс, або ж пікнік з психологом на тему “Самооцінка”. У холодні пори року вирушають у боулінг, або ж грають у настільні ігри. Серед найближчих подій – гра «Мафія» (вартість – 300 грн з людини), бізнес-трансформаційна гра для дівчаток «Lady’s Cash» (мета гри – «прокачати» фінансовий інтелект і побудувати відносини з грошима у вашому житті).

Аби стати одним з “Friends” – стукайте у директ , і, можливо, вам відчинять.

Айтішний: Baza.It

Регулярні нетворкінги від IT-компанії Baza.It , на яких легко знайти своїх людей для команд, партнерів та друзів. З самої назви вже зрозуміло, що спільнота – це тусовка для “технарів” та айтішників. Тих, хто рухає українське IT вперед та вгору.

Серед причин, що спонукають стати членом цього комьюніті та потрапити на його нетворкінги – можливість знайти нових друзів In Tech. Також тут можна знайти працедавців, команди, партнерів та клієнтів, розширити свої горизонти, “відчути вайб офлайн івентів під час війни” (перекладемо українською – «відчути нечувану та ні з чим незрівнянну радість від живого людського спілкування»).

Крім знайомств та спілкування за інтересами, організатори також іноді проводять краш-тести для засновників стартапів, де діляться своїм досвідом та лайфхаками в розробці продукту та впровадженню штучного інтелекту. На своїх заходах та зустрічах часто збирають гроші для армії, або волонтерські речі.

Жіночий: Womencircle

Нетворкінги від жіночого клубу “ Womencircle ” Наталі Ковальчук, яка називає себе «мамою нетворкінгу України» (також про себе вона вказує -«проста дівчинка з села, яка завжди прагнула більшого і реалізації себе в цьому світі»).

Сам жіночий клуб – це, за визначенням Ковальчук, “простір жіночої енергії, екологічний простір, де жінки розвиваються та наповнюються”.

Повідомляється про 525 задоволених учасниць, що б це не означало. Саме для них відбуваються так звані “ресурсні зустрічі для жінок”, а також бранчі на теми: «Гроші. Як зрости у 2024-му», «Як генерувати контент та продавати через особистість», «Як чітко зрозуміти своє позиціонування та транслювати його голосно». “Як працює чоловіча та жіноча енергії” тощо.

Засновники клубу нещодавно провели перший всеукраїнський жіночий нетворкінг тривалістю до 4-х з половиною годин та створили абонемент для постійних учасниць “Ти – резидент” (як вказано, для жінок, які хочуть розвиватися, знаходити подруг, розширювати кругозір, наповнюватися енергетично).

Вартість участі у заходах – від 400 до 1700 грн.

Волонтерський: від Офісу Дій

Спілкування, обмін досвідом і викликами з людьми, що збирають кошти на ЗСУ, розвозять життєво необхідні речі для бійців, відновлюють зруйновані помешкання цивільних, допомагають постраждалим тваринам, донатять на фонди і таке інше. Активні зустрічі від Офісу Дій позиціонують як подію, де зустрічаються ідеї та можливості.

Відбуваються кожен другий четвер місяця, були започатковані влітку 2022 року, і станом на сьогодні вже проведено 43 нетворкінги. Крім зустрічей відбуваються також лекції, майстер-класи, дискусії. На нещодавніх зустрічах обговорили законодавчі зміни щодо ввезення гуманітарки та декларування. Влітку цього року було проведено всеукраїнський нетворкінг «Волонтери, донори, бізнес», де взяли участь близько 500 волонтерів, активістів, активних громадян з усієї України.

Віднедавна команда Офісу Дій почала проводити нетворкінги й у інших містах, зокрема у Львові.

Інтернаціональний: The Big Meet

The Big Meet – міжнародна бізнес-спільнота, яка проводить нетворкінги раз на місяць. Мешканці та гості Києва збираються, щоб відпочити, познайомитися та поспілкуватися впродовж кількох вечірніх годин п’ятниці. Слоган спільноти говорить сам за себе: “Meet. Drink. Relax”. Та зустрічаються й випивають не без користі, а збираючи кошти на благодійні потреби.

Вперше учасники The Big Meet зібралися разом у 2018 році з подачі співвласниці організації Ольги Керлі, і з тих пір ці зустрічі перетворились на популярну мережеву подію, а згодом – на необхідний у наші часи регулярний благодійний захід. Так, організація збирала пожертви на відбудову Гостомельського ліцею , для інклюзивної пекарні Good Bread From Good People , для UAnimals – організації, що займається порятунком тварин із зон бойових дій та тимчасово окупованих територій.

Зазвичай українці та експати збираються у популярних закладах у центрі Києва – це можуть бути бари 5-зіркових готелів, або ж, як варіант, популярні заклади східної кухні. Публіка тут різноманітна – бізнесмени, дипломати, співробітники неурядових організацій тощо, пропорція місцевих з іноземцями складає приблизно 50/50.

Мистецький: Drink & Draw

Формат максимально зрозумілий, хоча, можливо, дещо екзотичний: художня сесія з натурщицею чи натурником, безкоштовними напоями, включаючи алкогольні, та атмосферною музикою. Такий формат зустрічей походить зі США. Перші подібні тусовки зародилися в Брукліні у 2009 році, тоді вперше такі сесії почав організовувати американський художник Адам Коллісон. Перша сесія у Києві відбулася 23 липня 2016 року.

Запрошують усіх охочих, невміння малювати зовсім не є проблемою. Кожен учасник приносить з собою ті матеріали, з якими йому приємніше. Для першого разу оптимальним варіантом буде скетчбук та простий олівець. Модель, напої на барі та затишна студія включені.

Перша половина заходу складається зі швидких скетчів – на кожен ескіз дається 15, 30 секунд, 1 хвилина, 5 та 10 хвилин. Друга половина – спокійніша – 20 хвилин на різні пози моделі.