UAnimals випустили благодійний мерч, присвячений червонокнижним тваринам

Зоозахисна організація UAnimals відкрила благодійний онлайн-магазин Animalism.

Першу колекцію «Червонокнижні» присвятили видам, які можуть зникнути через російську агресію та людську недбалість. Це — сипуха, хохуля, рись, їжак вухатий, хохітва та чорний лелека.

До колекції увійшли світшоти, футболки, свистунці, шарфи, пледи та інші речі із зображеннями рідкісних тварин. Усі речі створили локальні виробники.

Прибуток із продажу колекції спрямують у благодійний фонд UAnimals на порятунок тварин від війни.

Раніше ми писали, що в Києві запрацював чат-бот для прилаштування тварин.

Фото: UAnimals