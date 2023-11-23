UAnimals випустили благодійний мерч, присвячений червонокнижним тваринам

63
Ірина Маймур
share share

Зоозахисна організація UAnimals відкрила благодійний онлайн-магазин Animalism.

Першу колекцію «Червонокнижні» присвятили видам, які можуть зникнути через російську агресію та людську недбалість. Це — сипуха, хохуля, рись, їжак вухатий, хохітва та чорний лелека.

До колекції увійшли світшоти, футболки, свистунці, шарфи, пледи та інші речі із зображеннями рідкісних тварин. Усі речі створили локальні виробники.

Прибуток із продажу колекції спрямують у благодійний фонд UAnimals на порятунок тварин від війни.

Раніше ми писали, що в Києві запрацював чат-бот для прилаштування тварин.

Фото: UAnimals

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Опубліковано: 23 листопада 2023
share share
Бренди одягу, які створили українські військові та волонтери Бренди одягу, які створили українські військові та волонтери У Києві заборонили створювати нові мурали У Києві заборонили створювати нові мурали Графіті Бенксі, створені в Києві, Ірпені й Бородянці, оцифрують і розмістять у віртуальній галереї Графіті Бенксі, створені в Києві, Ірпені й Бородянці, оцифрують і розмістять у віртуальній галереї Біля сирецького парку відкриється зоокафе Woof-Woof Біля сирецького парку відкриється зоокафе Woof-Woof У Києві встановили першу «берлінську подушку» У Києві встановили першу «берлінську подушку» У Львові відновив роботу магазин H&M У Львові відновив роботу магазин H&M Дивіться, як у центрі Львова відреставрували сторічні двері Дивіться, як у центрі Львова відреставрували сторічні двері За рік у Києві облаштували 40 кільцевих розв’язок За рік у Києві облаштували 40 кільцевих розв’язок
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.