Дивіться, як відбудують зруйнований росіянами ліцей у Гостомелі

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Ірина Маймур
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Команда благодійного фонду Buduyua показала, як у рамках ініціативи «Школа майбутнього» відбудують зруйнований росіянами гостомельський ліцей № 2.

Проєкт відновлення створила архітектурна компанія Archimatika.

Фахівці наголосили, що навіть до 24 лютого заклад потребував оновлення. Нині ж йому необхідний терміновий ремонт.

Згідно проєкту, у ліцеї створять комфортне навчальне середовище для 1000 дітей, включаючи 150 дітей дошкільного віку. Це вполовину більше, аніж було станом на 24 лютого 2022 року.

Зовні хочуть облаштувати урбан-парк, спортивні майданчики для дітей різного віку тощо. Також із громадського простору всередині школи й із подвір’я відкриють вид на ангар літака «Мрія», розташований неподалік.

«Проєкт передбачає гнучкі рішення, що відповідатимуть потребам сучасного освітнього процесу. Ми залучили фахівців із педагогіки, дитячої психології та інклюзивності, щоб створити найкращі умови для дітей», — зазначають у фонді Buduyua.

Особливу увагу приділять рекреаційним просторам, які будуть комфортними та наповненими денним світлом.

Раніше ми писали, що фінська компанія хоче збудувати в Ірпені бомбосховище зі спортзалом для 1200 дітей.

Фото: рендери майбутньої школи від Archimatika

Опубліковано: 18 травня 2023
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