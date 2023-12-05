На Чернігівщині місцеві жителі самотужки відновлюють 220-річну церкву: фото

У селі Радьківка на Чернігівщині парафіяни власним коштом реставрують церкву-пам’ятку класицизму. Про це пише Хмарочос.

У XVIII столітті маєток був власністю сім'ї Раковичів, які були членами козацької старшини. На цьому хуторі, розташованому у лісистій місцевості, вони спочатку побудували дерев'яний храм, а згодом приступили до створення кам’яної церкви. Вознесенський храм освятили у 1805 році.

Так посеред лісу з'явилася архітектурна споруда в стилі класицизму, розкішно декорована фресками та репліками італійських ікон.

Згодом з північної сторони Раковичі прибудували храм Олександра Невського, який не зберігся.

За радянських часів церкву використовували як зерносховище. В останні роки перед початком реставрації будівля перебувала в руїнах і заросла деревами.

У 2010 році на цьому місці було засновано чоловічий монастир УПЦ КП на чолі з отцем Петром (Павлом Репетухою). Він разом із парафіянами самостійно займається відновленням церкви.

Хтось із парафіян жертвує гроші з зарплати, хтось допомагає працею. Є пенсіонери, які працюють і передають на храм пенсію.

На фото видно, що фрески, які прикрашали стіни, не збереглися. Не збереглися й іконостас та інші ікони й церковне начиння.

Відновлювати храм Олександра Невського поки що не збираються. Адже спершу потрібно розробити проєкт на основі історичних документів — встановити, який ця будівля мала вигляд.

Раніше ми писали, що на Львівщині відреставрують палац XVIII століття.

Фото: Храми Чернігово-Сіверщини, Україна Інкогніта.