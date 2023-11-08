У селищі Журавно на Львівщині відреставрують палац XVIII століття, який занепадає. Після завершення робіт там запрацює Центр психологічної допомоги дітям, які постраждали від війни під назвою «Hope for Kids». Про це повідомляє видання «Хмарочос».

Львівська обласна рада, військова адміністрація та благодійний фонд «HopeUA» підписали меморандум про реставрацію. У Центрі з дітьми працюватимуть над лікуванням посттравматичного стресового розладу та травм війни.

Реставрація коштуватиме 3 млн доларів. Кошти нададуть благодійники з Нідерландів. До робіт планують приступити навесні 2024 року. А загалом реконструкція триватиме два роки. Наразі вже готові проєкт реставрації, генплан, архітектурне погодження та всі інші необхідні документи.

«У проєкті є пропрацьоване переоблаштування. Там буде укриття, їдальня, зони відпочинку, житловий фонд. Додатково буде пропрацьовано кабінети — навчальні та терапевтичні. Центр зможе приймати близько 200-250 дітей на місяць», — пояснює представниця благодійного фонду «Hope UA», Анна Ткачик.

Палац Скшинських-Чорторийських був збудований наприкінці XVIII століття. На території розташовувався зимовий сад та альтанка, а навколо палацу — ландшафтний парк.

У 1904 році будівля згоріла. Тоді поряд власник Журавно Антоній Скшинський збудував новий палац у стилі неоренесансу. У 1930-х роках його реставрували та розширили останні власники, подружжя Гелени Скшинської і Казимира Чорторийського.

Раніше ми писали , що на Львівщині на гроші німецького інвестора реставрують палац Гредлів.

Фото: Суспільне Львів.