Світлина з України перемогла у міжнародному фотоконкурсі «Вікі любить Землю» 2023

Світлина українського фотографа Сергія Мірошника посіла перше місце міжнародного конкурсу «Вікі любить Землю» (Wiki Loves Earth).

Про це повідомляє Громадська організація Вікімедіа Україна.

Світлина зроблена у заказнику Біла Діброва, що в Деснянському районі Києва. На фото зображений жук — комаха виду стрибун перелісковий.

Також до списку 20 найкращих фото увійшла робота українського фотографа Михайла Пецковича. На ній можна побачити цвітіння нарцисів на горі Щербан у Карпатах.

Загалом за перемогу змагалося 61 700 фото від 3 300 учасників.

Раніше ми писали, що український стартап LetsData переміг на інвестиційному саміті SelectUSA у Вашингтоні.

Фото: Громадська організація Вікімедіа Україна