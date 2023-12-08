Світлина з України перемогла у міжнародному фотоконкурсі «Вікі любить Землю» 2023

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Ірина Маймур
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Світлина українського фотографа Сергія Мірошника посіла перше місце міжнародного конкурсу «Вікі любить Землю» (Wiki Loves Earth).

Про це повідомляє Громадська організація Вікімедіа Україна.

Світлина зроблена у заказнику Біла Діброва, що в Деснянському районі Києва. На фото зображений жук — комаха виду стрибун перелісковий.

Також до списку 20 найкращих фото увійшла робота українського фотографа Михайла Пецковича. На ній можна побачити цвітіння нарцисів на горі Щербан у Карпатах.

Загалом за перемогу змагалося 61 700 фото від 3 300 учасників.

Раніше ми писали, що український стартап LetsData переміг на інвестиційному саміті SelectUSA у Вашингтоні.

Фото: Громадська організація Вікімедіа Україна

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Опубліковано: 08 грудня 2023
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