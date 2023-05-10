Український стартап LetsData переміг на інвестиційному саміті SelectUSA у Вашингтоні

Український ШІ-стартап LetsData став переможцем стартап-змагань на найбільшому інвестиційному форумі США SelectUSA.

Про це повідомляють у Мінцифри.

Команда LetsData розробляє ШІ-рішення, які прогнозують комунікаційні ризики й можливості та допомагають організаціям протистояти загрозливим інформаційним кампаніям.

Зазначається, що до фіналу змагань потрапили три українські стартапи. Це ADAM, Djooky та LetsData. Усього в пітчингу взяли участь понад 200 проєктів.

«Українська делегація на SelectUSA — це круті інноваційні стартапи. Наші розробки привернули увагу міжнародних інвесторів, зокрема, зі США, Індії, Тайваню, Японії та Ізраїлю», — повідомляє Мінцифра.

Раніше ми писали, що український стартап Respeecher отримав нагороду The Webby Awards, якою відзначають найкращих творців інтернет-контенту.

Фото: Ігор Маркевич, член European Cooperation in Science and Technology