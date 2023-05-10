Український стартап LetsData переміг на інвестиційному саміті SelectUSA у Вашингтоні

8
Ірина Маймур
share share

Український ШІ-стартап LetsData став переможцем стартап-змагань на найбільшому інвестиційному форумі США SelectUSA.

Про це повідомляють у Мінцифри.

Команда LetsData розробляє ШІ-рішення, які прогнозують комунікаційні ризики й можливості та допомагають організаціям протистояти загрозливим інформаційним кампаніям.

Зазначається, що до фіналу змагань потрапили три українські стартапи. Це ADAM, Djooky та LetsData. Усього в пітчингу взяли участь понад 200 проєктів.

«Українська делегація на SelectUSA — це круті інноваційні стартапи. Наші розробки привернули увагу міжнародних інвесторів, зокрема, зі США, Індії, Тайваню, Японії та Ізраїлю», — повідомляє Мінцифра.

Раніше ми писали, що український стартап Respeecher отримав нагороду The Webby Awards, якою відзначають найкращих творців інтернет-контенту.

Фото: Ігор Маркевич, член European Cooperation in Science and Technology

Опубліковано: 10 травня 2023
share share
У Києві відремонтували ще три будинки з найбільш пошкоджених обстрілами У Києві відремонтували ще три будинки з найбільш пошкоджених обстрілами На Троєщині встановили перший "Япомогабокс" з переробленого пластику На Троєщині встановили перший "Япомогабокс" з переробленого пластику Генпідрядника будівництва Подільського мосту підозрюють у привласненні ще 6 млн грн із бюджету Києва Генпідрядника будівництва Подільського мосту підозрюють у привласненні ще 6 млн грн із бюджету Києва У Києві стартувало голосування щодо заміни бюстів російських діячів на метро "Університет" У Києві стартувало голосування щодо заміни бюстів російських діячів на метро "Університет" На Осокорках відкрилося SUNDAY cafe зі сніданками та авторськими коктейлями На Осокорках відкрилося SUNDAY cafe зі сніданками та авторськими коктейлями В КМДА кажуть, що МАФи, які затуляють прохід до метро “Житомирська”, встановлені законно В КМДА кажуть, що МАФи, які затуляють прохід до метро “Житомирська”, встановлені законно Печери Києво-Печерської лаври хочуть реконструювати Печери Києво-Печерської лаври хочуть реконструювати Кияни закликають демонтувати паркан на набережній біля ЖК RiverStone Кияни закликають демонтувати паркан на набережній біля ЖК RiverStone
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.