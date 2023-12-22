Фото з України стало світлиною року за версією UNICEF

Світлиною 2023 року дитячий фонд UNICEF назвав фото з України.

Про це йдеться на сайті фонду.

Світлина носить назву «Під темними хмарами війни». Її зняв на Рівненщині польський фотограф Патрик Ярач, який документував події в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Ярич зафільмував момент, коли п’ятирічна Аліна в компанії двох дівчаток тренується їздити на велосипеді на тлі чорного диму. Напередодні російський Shahed підпалив там нафтосховище.

«Мить безтурботності під чорними хмарами приреченості. У цьому випадку просто нафтобаза, ні будинку, ні лікарні, ні школи. Не кожного дня і не скрізь починаючи з лютого 2022 року війна у великій Україні була настільки присутньою, що могла повністю погасити світло українських дітей. Цьогорічне зображення-переможець польського фотографа Патрика Ярача символізує світло дитячої стійкості та радості, що проривається крізь темряву глобальних воєн, конфліктів і катастроф», — пишуть на сайті UNICEF.

Раніше ми писали, що світлина з України перемогла у міжнародному фотоконкурсі «Вікі любить Землю» 2023.

Фото: Patryk Jaracz