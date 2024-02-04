На українському Євробаченні вперше з'явився сурдопереклад – перекладачки стали зірками

Під час трансляції фіналу Національного відбору Євробачення-2024 , який відбувся 3 лютого, вперше з'явився сурдопереклад. Сурдоперекладачки Катерина Заботкіна та Ольга Буназів одразу стали зірками соцмереж через емоційне й артистичне виконання пісень жестовою мовою.

Після фіналу Катерина Заботкіна розповіла , що вона – самоучка. Жестову мову дівчина почала вивчати у 16 років за відеоуроками.

“Перші рухи були дуже невпевненими, руки були зовсім не підготовлені до цього, але пристрасть до жестової мови настільки мотивувала, що я дійшла до виконання пісень, перших відео, перших концертів”, – написала вона.

Через 10 років Катерину та Ольгу запросили перекладати жестовою мовою під час фіналу Нацвідбору Євробачення. Ольга перекладала репліки ведучих, а Катерина – пісні виконавців.

“Виконання пісень Національного відбору — для мене величезна честь. Роками українську культуру знищували — її забороняли, за неї карали, прищеплювали комплекс меншовартості, робили все, щоб ми не могли змоги оцінити, наскільки неймовірна наша українська творчість”, – каже вона.

Також дівчина вважає появу сурдоперекладу на Нацвідборі важливим кроком до розвитку інклюзивності.

“Євробачення" — це найголовніша музична подія року. І вона тепер стала доступнішою для ще більшої кількості людей. Як на мене, це фантастично. Це величезна честь та величезна відповідальність, адже аудиторія шоу дуже велика. Тут перед собою я ставила дві цілі. По-перше, щоб нечуючі люди розуміли усю різноманітність і цікавість української музики. Адже усі пісні дуже різні та не схожі між собою. Вони всі строкаті та "смачні". Це просто фантастично було їх усіх показувати, передати автентичний підхід виконавців. А друга мета – це популяризація жестової мови і інклюзії", — розповіла Заботкіна в інтерв'ю “ Суспільному ”.

У суботу в Україні відбувся фінал Нацвідбору Євробачення-2024. Цього року глядачі вперше голосували через застосунок “Дія”. Втім, через перевантаження під час голосування у “Дії” стався збій, і більшість охочих не змогла проголосувати. Переможця так і не змогли обрали, а голосування продовжили до 19:00 4 лютого. Ім'я учасника, який поїде на Євробачення від України, оголосять о 19:05 на Суспільному.