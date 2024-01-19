Для Нацвідбору на Євробачення-2024 створили саундтрек: коли і де він звучатиме
Саундтрек для Нацвідбору на Євробачення-2024 створило Радіо Промінь. Він звучатиме упродовж телевізійної та радіотрансляцій конкурсу, в усіх головних заставках та промороликах.
Про це пише "Суспільне Мовлення".
Над його створенням працювали саунд-продюсери та звукорежисери продакшн-студії Радіо Промінь Роман Києвицький, Ростислав Фролов та Дмитро Кожухар.
"За допомогою звуків відтворили те, що відображає взаємодію між треками конкурсантів та підкреслює цінності Євробачення", - розповів Роман Києвицький.
Опубліковано: 19 січня 2024