Для Нацвідбору на Євробачення-2024 створили саундтрек: коли і де він звучатиме

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Валерія Гуржий
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Саундтрек для Нацвідбору на Євробачення-2024 створило Радіо Промінь. Він звучатиме упродовж телевізійної та радіотрансляцій конкурсу, в усіх головних заставках та промороликах.

Про це пише "Суспільне Мовлення".

Над його створенням працювали саунд-продюсери та звукорежисери продакшн-студії Радіо Промінь Роман Києвицький, Ростислав Фролов та Дмитро Кожухар.

"За допомогою звуків відтворили те, що відображає взаємодію між треками конкурсантів та підкреслює цінності Євробачення", - розповів Роман Києвицький.

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Опубліковано: 19 січня 2024
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