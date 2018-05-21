Пенсіонерка Ольга Миколаївна — перекладач англійської мови з багаторічним досвідом роботи. У рамках програми "Тиждень дорослого стажера", організованої проектом "Життєлюб", жінка пройшла курси SMM і стажування в modnaKasta, де тиждень працювала в молодому колективі.

Ми поговорили з Ольгою Миколаївною про те, як навчатися нової професії, коли тобі за 60, чим її привабив SMM і скільки коштують пости в інста-блогерів.