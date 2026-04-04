Ірландія тестує цифровий гаманець для перевірки віку користувачів соцмереж

Уряд Ірландії запустив тестування цифрового гаманця з функцією перевірки віку користувачів соцмереж. Новий інструмент має допомогти захистити дітей і підлітків від ризиків на цифрових платформах, повідомляє Bloomberg.

Тестування розпочали 3 квітня. У Департаменті державних витрат та реформ заявили, що цифрове посвідчення особи має спростити вікову верифікацію, щоб краще захистити молодь від шкоди в соцмережах.

В Ірландії цей механізм розглядають як частину ширшої політики регулювання цифрових платформ, зокрема тих, що належать Meta. Раніше міністр фінансів Саймон Гарріс заявляв, що присутність підлітків у соцмережах є серйозною проблемою громадського здоров’я через вплив на психіку.

Окрім підтвердження віку, цифровий гаманець зможе зберігати електронні версії офіційних документів, зокрема свідоцтв про народження, водійських посвідчень та інших документів. Усі країни ЄС мають запровадити такі рішення до кінця 2026 року, однак кожна держава самостійно визначатиме формат їхнього використання.

Ірландія є однією з країн, які шукають способи обмежити присутність підлітків у соцмережах. Після рішення Австралії, яка першою у світі заборонила користування такими платформами для дітей віком до 16 років, ця дискусія посилилася і в інших державах.

У Франції в січні в першому читанні підтримали законопроєкт про заборону соцмереж для дітей до 15 років. Велика Британія та Іспанія також хочуть запровадити обмеження для користувачів до 16 років, а Греція близька до аналогічної заборони для дітей до 15 років.