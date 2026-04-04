OpenAI виходить на ринок медіа — компанія придбала технологічне токшоу TBPN

OpenAI придбала технологічне токшоу TBPN (Technology Business Programming Network). Це перша медійна угода компанії, пишуть The Wall Street Journal і TechCrunch.

TBPN — щоденне лайв-шоу про технології, бізнес, штучний інтелект і оборону, яке виходить на YouTube та X. Його ведуть колишні техпідприємці Джон Куган і Джорді Гейз. У Кремнієвій долині шоу вже здобуло майже культовий статус і стало майданчиком, де впливові представники індустрії можуть відверто говорити про події ринку.

Аудиторія TBPN поки що залишається відносно невеликою — у середньому близько 70 тисяч глядачів на один випуск на різних онлайн-платформах. Водночас серед гостей шоу вже були генеральний директор Meta Марк Цукерберг, очільник Microsoft Сатья Наделла та гендиректор OpenAI Сем Альтман.

TBPN запустили в жовтні 2024 року, а з березня 2025-го шоу виходить наживо щодня в будні і триває близько трьох годин. У команді працюють 11 людей. У 2025 році проєкт заробив близько $5 мільйонів на рекламі, а в планах на 2026-й — вийти на понад $30 мільйонів.

Умови угоди OpenAI не розкриває. Відомо, що TBPN увійде до структури компанії та підпорядковуватиметься директору з глобальних питань Крісу Лехейну. Окрім роботи над самим шоу, команда також допомагатиме OpenAI з комунікаціями та маркетингом.

Водночас у компанії запевняють, що TBPN збереже редакційну незалежність. Команда й надалі самостійно самостійно обиратиме програму й гостей та прийматиме редакційні рішення.

«TBPN — моє улюблене технологічне шоу. Ми хочемо, щоб вони продовжували це робити й щоб вони робили те, що вони роблять так добре. Я не очікую, що вони будуть до нас поблажливішими, впевнений, що зроблю все можливе, щоб допомогти це зробити, приймаючи випадкові дурні рішення», — написав Альтман у дописі на X.

Водночас сама угода може викликати питання. TechCrunch звертає увагу, що OpenAI, яка готується до виходу на біржу — тобто до першого публічного продажу своїх акцій, — купує медіапроєкт, який регулярно висвітлює і її діяльність, і діяльність конкурентів. The Wall Street Journal також зазначає, що ще належить побачити, як нова структура власности вплине на сприйняття TBPN аудиторією.