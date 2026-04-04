Трамп просить виділити $152 мільйони на відновлення в’язниці Алькатрас

Президент США Дональд Трамп просить виділити $152 мільйони з бюджету на 2027 рік на відновлення сумнозвісної в’язниці Алькатрас. Гроші мають піти на перший етап відбудови об’єкта як сучасної в’язничної установи, пише BBC.

Алькатрас, який неофіційно називають «Скелею», розташований неподалік мосту Золоті Ворота в Сан-Франциско. Спочатку він був оборонним морським фортом. Згодом його перетворили спершу на військову, а потім на федеральну в’язницю. Серед найвідоміших в’язнів Алькатрасу були Аль Капоне, Міккі Коен і Джордж «Кулемет» Келлі. Установу максимального рівня безпеки закрили у 1963 році. Нині це популярна туристична локація, якою опікується Служба національних парків.

Ідея знову відкрити Алькатрас як в’язницю вже викликала скепсис у низки каліфорнійських політиків. Вони ставлять під сумнів і остаточну вартість проєкту, і саму можливість роботи об’єкта в такому форматі.

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі назвала бюджетну пропозицію адміністрації Трампа «абсурдною за своєю суттю» і заявила, що її слід категорично відхилити. За її словами, перетворення Алькатрасу на сучасну в’язницю стане марнуванням грошей платників податків.

Серед головних проблем критики називають відсутність на острові водогону й каналізації, а також складну логістику: усі припаси туди потрібно доставляти човнами. За даними Федерального бюро в’язниць США, на момент закриття утримання Алькатрасу коштувало втричі дорожче, ніж утримання будь-якої іншої федеральної в’язниці.

Пелосі також застерегла, що повернення Алькатрасу до функції в’язниці означатиме втрату знакової пам’ятки. За даними Служби національних парків, нині об’єкт приносить $60 мільйонів доходу як туристична атракція.

Кошти, які Трамп просить на відновлення Алькатрасу, є частиною інвестицій у розмірі $1,7 мільярда у Федеральне бюро в’язниць. Водночас реалізація цього плану потребує схвалення Конгресу США.

Торік у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що доручає Федеральному бюро в’язниць разом із Міністерством юстиції, ФБР і Міністерством внутрішньої безпеки знову відкрити суттєво розширений і перебудований Алькатрас. За його словами, там утримуватимуть «найжорстокіших і найнебезпечніших злочинців Америки».

Алькатрас також не раз з’являвся в кіно, зокрема у фільмах «В’язень Алькатрасу», «Втеча з Алькатрасу» та «Скеля».