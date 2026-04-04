Українець створив аудіоплеєр для аудіокниг з автоматичною транскрипцією та перекладом

Український розробник Олександр Болячий створив застосунок Libly — аудіоплеєр для аудіокниг, який у реальному часі перетворює аудіо на текст і дає змогу одразу перекладати окремі слова та фрази. Про це він повідомив на Reddit.

За словами автора, наразі це відкрита бета-версія. Він опублікував застосунок насамперед для того, щоб отримати відгуки від людей, які слухають аудіокниги.

Ідея Libly з’явилася, коли розробник намагався слухати французькі аудіокниги. Читати французькою йому вдавалося більш-менш нормально, але розуміти усне мовлення було значно складніше. Саме тому він вирішив створити інструмент з автоматичною транскрипцією та можливістю одразу перекладати окремі слова та фрази.

Олександр Болячий також вважає, що застосунок може бути корисним людям, які мають проблеми зі слухом. Крім того, функція read-along допомагає краще тримати увагу на змісті.

Libly підтримує українську та ще 30 мов. Розшифрований текст можна перекладати понад 70 мовами.

Застосунок доступний для Android у Google Play.