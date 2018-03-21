У рубриці "На власному досвіді" розповідаємо про незвичайні професії, неабиякі хобі та досліди, які не кожен зважиться повторити.

Хлопець нашої героїні вже рік винаймає квартиру в шестиповерховому будинку на розі Банкової та Інститутської, зовсім поруч з Адміністрацією Президента. За вікном у них постійні мітинги, а прохід до під'їзду періодично перекритий поліційним кордоном.

На правах анонімності дівчина розповіла нам, як прорватися через кордон до рідних дверей, чи реально переконати мітингувальників шуміти трохи менше і які у них спільні заняття з сусідськими бабусями.