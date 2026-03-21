Netflix зніме серіал про Скубі-Ду — оголосили основний акторський склад

Netflix назвав основний акторський склад майбутнього ігрового серіалу про Скубі-Ду. У новому переосмисленні франшизи Маккенна Ґрейс зіграє Дафну Блейк, Таннер Гейґен — Шеггі Роджерса, Еббі Райдер Фортсон — Вельму Дінклі, а Максвелл Дженкінс — Фреда Джонса.

Серіал розповість, як команда Mystery Inc. зібралася вперше. У центрі сюжету — давні друзі Шеггі та Дафна, які проводять останнє літо в таборі й опиняються всередині моторошної історії, пов’язаної із загубленим цуценям німецького дога, що, ймовірно, стало свідком надприродного вбивства.

«За допомогою прагматичної та наукової містянки Велми та дивного, але надзвичайно вродливого новачка Фредді вони вирушають розплутувати справу, яка затягує кожного з них у моторошний кошмар, що загрожує викрити всі їхні таємниці», — йдеться в описі серіалу.

Netflix раніше замовив вісім епізодів серіалу. Виконавчими продюсерами проєкту стали Джош Аппельбаум, Скотт Розенберг, Ґреґ Берланті, Сара Шехтер, Лі Лондон Редман, Андре Немец, Джефф Пінкнер і Едрієнн Еріксон, а Тобі Гейнс зніме перший епізод.

Це не перша екранізація історії про Скубі-Ду. Найвідомішим ігровим проєктом залишається фільм 2002 року з Фредді Прінцом-молодшим, Сарою Мішель Геллар, Меттью Ліллардом і Ліндою Карделліні, який мав касовий успіх.

У 2004 році вийшов сиквел «Скубі-Ду 2: Монстри на волі», а пізніше франшиза отримала ще кілька телевізійних і анімаційних адаптацій.