Портрет співачки Лілі Аллен став експонатом Національної портретної галереї в Лондоні

Ірина Маймур 21 березня 2026
Портрет британської співачки й авторки пісень Лілі Аллен з обкладинки її альбому «West End Girl» виставили в Національній портретній галереї в Лондоні, пише BBC.

Робота іспанської художниці Ньєвес Гонсалес, яка належить самій співачці, буде експонуватися там протягом року.

На картині Аллен сидить на табуреті в пуховику в горошок і чоботях. Портрет представили напередодні серії з трьох концертів співачки в London Palladium.

Аллен зізналася, що рада зробити цю роботу доступною для всіх. За її словами, Гонсалес точно передала настрій альбому, а сам портрет відображає багато його станів — силу, вразливість, рішучість і розгубленість.

«West End Girl» — п’ятий студійний альбом Лілі Аллен і перший за сім років. Торік він піднявся до другого місця в британському чарті та отримав номінацію на Brit Awards.

Художниця Ньєвес Гонсалес сказала, що хотіла зробити образ водночас інтимним і сильним та показати силу й мудрість Аллен очима сучасних жінок. Директорка галереї Вікторія Сіддалл назвала співачку одним із визначальних голосів покоління.

Фото на обкладинці: Warner Music Sweden / Wikimedia Commons
