Київські багатоповерхівки планують забезпечити резервним живленням

Держава допоможе Києву підготувати житловий фонд до наступної зими. Уряд ухвалив постанову, яка запускає експериментальний проєкт із забезпечення столичних багатоповерхівок засобами резервного живлення, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Йдеться про закупівлю та встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів для роботи ліфтів, інженерних систем і освітлення місць загального користування. Обладнання профінансує держава.

Водночас за подальшу експлуатацію цього обладнання відповідатимуть мешканці. На них покладуть закупівлю палива, технічне обслуговування та ремонт.

Участь у проєкті буде добровільною. Рішення про підключення до програми мають ухвалювати співвласники багатоквартирних будинків.

Постанова також створює правові підстави для реалізації програми та спрощує дозвільні процедури, потрібні для будівництва й землевідведення.

Упродовж 30 днів КМДА має сформувати перелік будинків, які відповідають критеріям програми, а також визначити потребу у фінансуванні. Після цього уряд окремо ухвалить рішення про виділення коштів.

Програму для Києва запускають як пілотний проєкт. Надалі в уряді планують оцінити доцільність її розширення на інші міста.

Цей експеримент є частиною планів стійкості регіонів — комплексу заходів для підготовки енергосистеми та житлово-комунального господарства до наступного опалювального сезону.