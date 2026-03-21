Помер актор Ніколас Брендон — зірка серіалу «Баффі — винищувачка вампірів»

Ірина Маймур 21 березня 2026
Помер американський актор Ніколас Брендон, найбільш відомий за роллю Ксандера Гарріса в серіалі «Баффі — винищувачка вампірів». Про смерть актора повідомила його родина на офіційній сторінці Брендона в Instagram.

Йому було 54 роки. У заяві йдеться, що актор помер уві сні з природних причин.

Родина написала, що більшість людей знали Ніколаса як актора. Однак останніми роками Брендон захоплювався мистецтвом і живописом.

Ніколас Брендон народився в Лос-Анджелесі. Спершу він планував займатися баскетболом, але відмовився від цієї ідеї після травми руки. До прориву в акторстві підробляв на різних роботах, а в 1993 році дебютував на телебаченні в серіалі «Одружені… та з дітьми».

Найбільшу популярність Брендону принесла роль Ксандера Гарріса — друга головної героїні, яку зіграла Сара Мішель Геллар, — у серіалі «Баффі — винищувачка вампірів». Він знімався в проєкті протягом семи сезонів — з 1997 до 2003 року. За цю роль актора номінували на премію «Сатурн».

Після успіху «Баффі» Брендон зіграв у фільмах «Пляжний психоз», «Когерентність» і «Відносний хаос», а також у серіалах «Мислити як злочинець», «Приватна практика» й «Кухня: За лаштунками».

У роки після «Баффі» актор відкрито говорив про боротьбу з депресією, а також з алкогольною та наркотичною залежністю. Він неодноразово проходив реабілітацію.

Ніколас Брендон був двічі одружений. Обидва шлюби завершилися розлученням.

У актора залишився брат-близнюк Келлі Донован, який також знімався у «Баффі», підміняючи брата.

Фото на обкладинці: NicholasBrendon / Wikimedia Commons
