В Ізюмі помітили графіті, схоже на роботи Бенксі: фото

Британський фотограф Ед Рем помітив в Ізюмі Харківської області графіті, схоже на роботу британського вуличного художника Бенксі.

Графіті намальоване на посіченому уламками радянському пам’ятнику. Проте фотограф зазначив, що Бенксі досі не підтвердив авторство цієї роботи.

“Стрітарт з хлопчиком, який плаче, намальований на радянському пам’ятнику в місті Ізюм Харківської області, Україна. Бенксі не заявляв права на цей твір, як відомо він працював у Києві та Київській області”, – зазначив фотограф.

Раніше ми повідомляли, що графіті Бенксі у Києві захистили склом . Також роботи Бенксі на Київщині помістили під скло й підключили цілодобовий моніторинг.

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